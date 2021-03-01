Batman’da 70 bin 185 dekar alan tarım arazisi suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ve Batman’da su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı, 70 bin 185 dekar alan tarım arazisinin suya kavuştuğu belirtildi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyulduğu, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu belirtildi. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini kaydetti. Yıldız, "Diyarbakır, Batman il ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Batman Sağ Sahil Sulaması 2’nci Kısım Projesi kapsamında 70 bin 185 dekar alanda çalışmaların tamamlandı. Projenin tamamının bitirilmesiyle 110 bin 800 dekar tarım alanının sulanacağını bölgenin tarımsal üretim ve ekonomisine büyük katkı sağlanacak. Proje, Diyarbakır-Batman il ve ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. Batman Barajı rezervuarından alınan suyu 141 kilometre ana kanal cazibesiyle ve 336 kilometre borulu şebeke yapımı ile tarım arazilerine kavuşturmaktadır. Proje kapsamında ana kanal üzerindeki eksik imalatlar tamamlandı. 206 kilometre borulu şebeke döşenmiş üzerindeki sanat yapıları yapılmış 70 bin 185 dekar alan sulamaya açılmıştır. Ayrıca imalat çalışmalarına devam edilmektedir" dedi.