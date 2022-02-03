Batman kırsalında kar kalınlığı 2 metreyi aştı: 7 köy ve 14 mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor

Batman’da, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları bir bir ulaşıma açılıyor. Batman genelinde kapalı olan son 7 köy ve 14 mezra yolunda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Batman’da, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 270 yerleşim yerinin yolu tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hummalı çalışmanın ardından Gercüş, Kozluk, Beşiri, Hasankeyf ve kent merkezine bağlı bütün köy yolları tekrar ulaşıma açıldı.

Kar yağışının yoğun olduğu ve rakımı yüksek olan Sason ilçesinde de 47 köy ve 50 mezra yolu ulaşıma açıldı. Sason kırsalında kapalı olan 7 köy ve 14 mezra yolunda ise açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların gece gündüz mesai gözetmeksizin devam ettiğini belirten Sason şantiye ekipleri şefi Salih Yıldız, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bazı köy yollarında çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü belirterek, çalışmalarda yoğun çaba sarf eden bütün şantiye ekiplerine teşekkür etti.