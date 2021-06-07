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Batman Çayında uzun süre mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman Çayında uzun süre mahsur kalan köpek, Batman Belediyesi itfaiye müdürlüğünün arama kurtarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Çevre 07.06.2021, 17:25
Batman Çayında uzun süre mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman Çayında uzun süre mahsur kalan köpek, Batman Belediyesi itfaiye müdürlüğünün arama kurtarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Çayüstü köyü Kantar köprüsü yakınlarında çaya giren köpek bir daha çıkamayarak orada mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle Batman Çayında kurtarma çalışmaları başlatan Batman Belediyesi itfaiye müdürlüğünün arama kurtarma ekipleri, beraberlerinde getirdikleri botla köpeği mahsur kaldığı yerden çıkartarak karaya çıkardı. Yapılan ilk incelemede genel durumunun iyi olduğu gözlenen köpeğin, daha sonra belediyeye bağlı hayvan barınağına teslim edildiği öğrenildi.
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