Batı Karadeniz’de sağanak yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce ve Bolu için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada “Bugün öğle saatlerinde sonra Batı

Karadeniz’de beklenen sağanak yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji özelikle 13 Aralık 2022 günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sel, su baskını ve ulaşımda yaşanacak aksaklıkları dikkat çekti.