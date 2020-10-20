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Batı Karadeniz’de poyraz etkili oluyor
BATI KARADENİZ’DE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ SÜRDÜREN POYRAZ NEDENİYLE DALGA BOYU 3 METREYİ BULDU. BAZI BALIKÇILAR İSE DALGA NEDENİYLE AÇILMADI.
Çevre 20.10.2020, 15:01
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DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz’de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu. Bazı balıkçılar ise dalga nedeniyle açılmadı.
Batı Karadeniz’de poyraz fırtınası etkili oluyor. Dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi bulurken bazı balıkçı tekneleri ise Akçakoca Limanına demirlediler. Bazı balıkseverlerde rüzgara rağmen olta attılar.
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