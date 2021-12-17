Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar

Zonguldak’ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle dev dalga oluştu. Dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aşarken, tekneler limana sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Liman Caddesi’nde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle boyu 7 metreyi bulan dev dalgalar mendireği aştı. Balıkçı tekneleri, denizde oluşan büyük dalgalardan korunmak için limana sığındı. Kentte etkili olan yağışların yeni hafta da süreceği öğrenildi.