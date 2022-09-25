Bataklıkta keçi kurtarma operasyonu

Kahramanmaraş’ta girdiği bataklığa saplanan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pazarcık ilçesinde bir keçi, otlanırken sulak bölgedeki bataklığa saplandı. Çevredekilerin keçiyi fark etmesi üzerine olay yerine çağırdığı itfaiye ekipleri, uzun bir merdiven sayesinde bataklık alana ulaşarak keçiyi kurtardı. Beslemesi yapılan keçi daha sonra sahibine teslim edildi.