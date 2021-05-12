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Bataklığa saplanan inek vinç ile kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta girdiği bataklıktan kurtulamayan inek vinç yardımıyla çıkarıldı.

Çevre 12.05.2021, 17:47
Bataklığa saplanan inek vinç ile kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta girdiği bataklıktan kurtulamayan inek vinç yardımıyla çıkarıldı.

Olay, Onikişubat İlçesi Kavlaklı Mahallesi’nde yaşandı. Mustafa Altun’a ait olduğu öğrenilen ineklerden biri, kırsal bölgede otlanırken bir anda bataklık alanına girerek mahsur kaldı. Sahibi tarafından kurtarılamayan inek için bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin vinç yarımıyla ineği bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.
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