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Bataklığa saplanan ineği kepçe yardımı ile kurtardılar

Bartın’da dere kenarında bataklığa saplanan inek AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Çevre 28.05.2022, 12:55
Bataklığa saplanan ineği kepçe yardımı ile kurtardılar

Bartın’da dere kenarında bataklığa saplanan inek AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Olay Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü Değirmenyanı Mahallesinde meydana geldi. Erkan Kütük’e ait büyükbaş hayvan otladığı sırada bataklığa saplandı. İneğini uzun uğraşlara rağmen kurtaramayan Kütük, AFAD ve Belediye’den yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bataklığa saplanan ineği halat bağlayarak kepçe yardımı ile kurtardı.

Erkan Kütük, hayvanının telef olmaktan kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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