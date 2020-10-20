Başkonuş Yaylası’nın alageyikleri
KAHRAMANMARAŞ'IN BAŞKONUŞ YAYLASI’NDA ALAGEYİKLER FOTOĞRAF SANATÇILARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Kahramanmaraş’ın Başkonuş Yaylası’nda alageyikler fotoğraf sanatçıları tarafından görüntülendi.
Sık orman yapısıyla dikkat çeken Başkonuş Yaylası, çeşitli hayvan türlerini de bünyesinde barındırıyor. Yaylanın ilk sahiplerinden alageyikler ise vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Başkonuş Yaylasındaki işletmecilerden Serhan Erdoğanyılmaz, alageyiklerin Kuzey Avrupa’da yaşadığını belirterek, "Genellikle serin yerlerde yaşıyorlar. Burada birçok geyiğimizin bakımını üstlendik ve bir kısmı da ormanlık arazide yaşıyor. Tüm geyiklerimiz koruma altında" diye konuştu.
Yaylayı ziyaret eden Kahramanmaraşlı fotoğrafçılar grubunun başkanı Baki Özdoğan da alageyikleri fotoğrafladıklarını söyledi. Özdoğan, “Yıllardır doğa ile iç içe çeşitli canlılar ve hayvanların fotoğraflarını kayıt altına alıyoruz. Onlar bizim ve doğamız için olmazsa olmazlardır. Onların korunması ve yaşatılması gereklidir ve biz de Allah’ın yarattığı tüm güzellikler olduğu gibi bu güzellikleri de fotoğraflıyoruz” diye konuştu.
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