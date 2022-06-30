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Başkent’te yollar dereye döndü

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan yağış hava nedeniyle caddeler göle döndü.

Çevre 30.06.2022, 19:14
Başkent’te yollar dereye döndü

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan yağış hava nedeniyle caddeler göle döndü.

Ankara’nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yağış nedeniyle yollar sel sularından etkilendi. Otobüslerin içlerine kadar su dolarken bir çok işyerinide su bastı. Yenimahalle ilçesinde Kuzeykent, Güventepe, Yahyalar, Demetevler, Keçiören’de ise Selçuklu Caddesi ve Etlik semti yağıştan olumsuz etkilendi.

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