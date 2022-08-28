Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu. Görüntülerde şehrin üstündeki gökkuşağı net bir şekilde görüntülenirken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Ankara’da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri mest etti. Vatandaşlar ise o anı telefonlarına kaydetti.