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Başkent’te yağış etkili oluyor

Ankara’da öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı.

Çevre 30.06.2022, 17:28
Başkent’te yağış etkili oluyor

Ankara’da öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı.

Ankara’da bir süre önce 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yağışlı hava yeniden kendini gösterdi. Etimesgut, Yenimahalle ilçelerinde yağış nedeniyle yolları su bastı. Araçlar selden etkilenen yollarda zorlukla ilerledi.

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