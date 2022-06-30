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Başkent’te yağış etkili oluyor
Ankara’da öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı.
Çevre 30.06.2022, 17:28
Ankara’da öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı.
Ankara’da bir süre önce 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yağışlı hava yeniden kendini gösterdi. Etimesgut, Yenimahalle ilçelerinde yağış nedeniyle yolları su bastı. Araçlar selden etkilenen yollarda zorlukla ilerledi.