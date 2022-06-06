banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Başkent’te sağanak yağış etkili oluyor

Ankara’da bir süredir etkili olan sağanak yağış, bugün de yağmur ve fırtına olarak kendini gösterdi.

Çevre 06.06.2022, 16:50
Başkent’te sağanak yağış etkili oluyor

Ankara’da bir süredir etkili olan sağanak yağış, bugün de yağmur ve fırtına olarak kendini gösterdi.

Ankara’da bir süredir yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinden itibaren Pursaklar, Çayyolu ve Çankaya’da sağanak yağış etkili oldu. Sokaklardaki sel suları trafiği etkiledi. Yağışın yarın da devam edeceği bildirildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu