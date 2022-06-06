Başkent’te sağanak yağış etkili oluyor

Ankara’da bir süredir etkili olan sağanak yağış, bugün de yağmur ve fırtına olarak kendini gösterdi.

Ankara’da bir süredir yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinden itibaren Pursaklar, Çayyolu ve Çankaya’da sağanak yağış etkili oldu. Sokaklardaki sel suları trafiği etkiledi. Yağışın yarın da devam edeceği bildirildi.