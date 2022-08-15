Başkent’te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Başkent’te bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, dükkan ve araçlar sular altında kaldı.

Ankara’da etkili olan sağanak ve fırtınada dükkanlar ve araçlar sular altında kaldı. Çankaya ilçesi Marmara Sokak ve Süleyman Sırrı Caddesi kesişimi yağmur suyu nedeniyle trafiğe kapanırken, bölgede bulunan dükkanlar kullanılamaz hale geldi. Cadde üzerinde bulunan rögar kapakları itfaiye ve bölge esnafının uğraşları sonucu açıldı.

“Dükkan içinde yaşlı bir teyzeyi alıp dışarı zor attım”

Henüz iki ay önce aynı bölgede su baskını yaşandığını ve dört ayda bir olayın tekrarlandığını dile getiren esnaf Özkan Arlı, “Artık bu dükkanlara sigorta bile yapılmıyor. Buraya kanal yaptılar, ‘Bu bölgeyi bir daha sel basmayacak’ dediler. Dükkana para harcayıp masraf yaptık, halimizi görüyorsunuz. Depoları su bastı, tüm malzememiz gitti. Dükkan içinde yaşlı bir teyzeyi alıp dışarı zor attım. Şirketin aracı sular altında kaldı. Burada yağmur yağmasa bile Hacettepe’den, Çankaya’dan gelen su bu bölgeye akıyor. Geçen sefer su bastığındaki masrafımız 150 bin TL’ydi, bu sefer daha fazla olacağını düşünüyorum” dedi.

“Yüksek bölgelerden gelen su buraya doluyor”

Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının bölgede biriktiğini belirten esnaf Engin Uysal, "Burası kronik bir hal aldı. Her yağmur yağdığında su basıyor. Belediye yetkilileri geliyor fakat bir çözüm bulunamadı. Burası çukur bir bölge olduğu için yüksek bölgelerden gelen su buraya doluyor. Bir ay önce yine su basmıştı fakat bu sefer yağmur daha şiddetliydi. Kum torbaları yaptırdık fakat bir işe yaramadı” diye konuştu.