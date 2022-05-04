Başkentte kapaksız beton mikserleri dönemi sona eriyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kent içinde beton taşıyan mikserlere yönelik kapak taktırma zorunluluğu yönündeki kararın ardından araçlarına kapak sistemi yaptırmayan firmalara yaptırım uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli sürücülerin rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk edebilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisinin yollarda tahribata neden olan beton mikserleri ile ilgili aldığı karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Zabıtası, araçlarında kapak sistemi olmayan beton firmalarına yaptırım uygulayacak.

“Kapaksız beton mikserlerinin trafiğe çıkmasına müsaade etmeyeceğiz”

Ankara Zabıtası beton mikserlerinden yollara dökülen beton kalıntısı nedeniyle asfaltın zarar görmesi ve trafik güvenliği açısında oluşan risklere karşı denetimlerini artırdı. Kurallara uygun şekilde trafiğe çıkmayan araç sürücülerine ve firmalara para cezası uygulanacağı uyarısında bulunan ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Ankara’daki hazır beton üreticileri ve mikser sahiplerine kapak taktırma zorunluluğu yönündeki kararı tebliğ ettiklerini söyledi. Koç, çevre kirliliğine ve trafiği engelleyen beton artıklarına izin vermeyeceklerini belirterek, “Hazır beton üretim tesislerinde üretilen beton, inşaatlara mikser denilen araçlarla taşınıyor. Bu araçlar zaman zaman seyir halindeyken beton artıklarını döküyor. Bunlar hem zeminde bozulmalara sebep oluyor hem de vatandaşlarımızın ulaşım konforuna zarar vererek trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Bunu önlemek amacıyla, bu araçların depolarının üzerine bir kapak konulmasını zorunlu hale getirdik ve kapakla beton taşımayan araçların trafiğe çıkışını artık müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Trafikten men edilerek parka çekmeye kadar çeşitli yaptırımlarımız olacak”

Vatandaşlardan kurallara uymayan beton mikserlerini gördüklerinde duyarlı davranarak bu araçları Başkent 153’e ihbar etmelerini isteyen Koç, “Beton mikserli araçları kapaksız olarak trafiğe çıkmaları hâlinde bunları hem çevre kanunu hem kabahatler kanunu hem de Belediye Meclisi kararlarına aykırı hareket etmekten para cezasına çarptıracağız. Hatta trafikten men edilerek parka çekmeye kadar çeşitli yaptırımlarımız olacak. Ankara’daki bütün hazır beton üreticilerine önce tebligat yaptık” ifadelerini kullandı.