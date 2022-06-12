Başkent’te hortum paniği

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hortum oluştu. İnler köyünde oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Polatlı’nın İnler köyünde meydana gelen hortum kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Köyün birçok yerinden gözüken hortum köy sakinlerine panik dolu anlar yaşattı. Köy alanına girmeden etkisini yitiren hortum herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.