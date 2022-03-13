Başkent’te çiçek açan çiğdemlerle bahar yüzünü gösterdi

Ankara’nın ormanları ile tanınan ilçesi Kızılcahamam’da baharın gelmesiyle birlikte doğa uyanmaya başladı.

Kızılcahamam’ın yüksek dağlarında kar etkisini sürdürürken, dağların eteklerinde ise yılkı atları çayırlara indi, çiğdemler çiçek açtı. Işık Dağı zirvesi ve yaylalarda yağan karın etkisi devam ederken, Karagöl’ün buzlu görüntüsü kampçıları kendine çekiyor. Güzel havaları fırsat bilen kampçılar kar altındaki Işık Dağı’nda kamp yapmaya başlarken, çiçeklerin açtığı dağ eteklerinde ise tam bir bahar havası yaşanıyor. Karların erimesiyle birlikte yılkı atları çayırlarda otlamaya başlarken, karların arasından başlarını çıkartan çiğdemlerin görüntüsü kendine hayran bırakıyor.