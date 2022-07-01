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Başkent’te bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu görüntüler kameralara yansıdı

Ankara’da etkili olan sağanak yağışın sonrası yollar dereye döndü. Bir vatandaş sel sularına olta attığı mizah dolu anlar ise kameralara yansıdı

Çevre 01.07.2022, 21:59
Başkent’te bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu görüntüler kameralara yansıdı

Ankara’da etkili olan sağanak yağışın sonrası yollar dereye döndü. Bir vatandaş sel sularına olta attığı mizah dolu anlar ise kameralara yansıdı

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