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9. Akdeniz Oyunları’nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik’ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7:23.67’lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Başkent’te bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu görüntüler kameralara yansıdı
Ankara’da etkili olan sağanak yağışın sonrası yollar dereye döndü. Bir vatandaş sel sularına olta attığı mizah dolu anlar ise kameralara yansıdı
Çevre 01.07.2022, 21:59
Ankara’da etkili olan sağanak yağışın sonrası yollar dereye döndü. Bir vatandaş sel sularına olta attığı mizah dolu anlar ise kameralara yansıdı