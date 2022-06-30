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Başkent’te araçlar sel sularına gömüldü

Başkent’te araçlar sel sularına gömüldü

Çevre 30.06.2022, 21:02
Başkent’te araçlar sel sularına gömüldü

Başkent’te araçlar sel sularına gömüldü

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