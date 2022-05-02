Başkent’in ortasındaki sakuralar görsel şölen oluşturuyor

Ankara’da Dikmen Vadisi’nde çiçek açan sakura ağaçları görsel şölen oluşturdu. Yılda sadece bir dönem çiçek açan ağaçlarla fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar ise parka akın etti.

Sakura ağaçlarının çiçek açması ile renklenen Dikmen Vadisi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Japon kültüründe yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen sakura ağaçlarının (Japon kirazı) çiçek açması ile vadi adeta renk cümbüşüne büründü. Vadiyi bayramın ilk günü ziyarete gelen ziyaretçiler, 7-10 gün arasında çiçeklerini döken sakura ağaçları arasında yürüyüş yaparak, fotoğraf çekindi. Ankara’nın ortasında kalan bu muazzam alan havadan da görüntülendi.

“Her zaman tercih ettiğimiz bir yer”

Uzun yıllardır Ankara’da yaşadığını ve Dikmen Vadisi içerisinde yer alan parka geldiğini belirten Burak Tulum, “Bugün bayram ve biz de doğanın tadını çıkarmak için buradayız. Dikmen Parkı, her zaman tercih ettiğimiz bir yer. İnsanlar da gördüğüm kadarı ile yürüyüş yapmak için burayı tercih etmişler. Doğada nadir bulunan özel bitkilerden olan sakura ağacı, yürüyüş yaparken bize büyük keyif veriyor” dedi.

Bayburt’ta yaşadığını ve Dikmen Parkı’na geldiğinde sakura ağaçlarından etkilendiğini aktaran Taha Karateke, ilk defa gördüğünü ve mutlu olduğunu söyledi.

“Doğal oluşu ve çiçeklerinin pembe olması bizi buraya getirdi”

Betül Üzer, "Sosyal medyada gördüm, hoşuma gitti ve geldim. Sakura ağaçlarını ilk defa görüyorum. Doğal oluşu ve çiçeklerinin pembe olması bizi buraya getirdi” ifadelerini kullandı.

5 kilometre uzaktan koşarak Dikmen Vadisi’ne geldiğini belirten Özgür Haras, “Dikmen Vadisi’nin eski haline kavuştuğunu duydum. Adeta cennet bahçesine dönmüş. Tek kelime ile mükemmel. Yaklaşık 17 kilometredir koşuyorum, burada daha da canlandım” diye konuştu.