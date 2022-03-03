Başkent yağan karla beyaza büründü

Ankara’da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, bazı sokaklarda ağaçların yıkılmasına ve trafik kazalarına neden oldu.

Ankara dün gece başlayan kar yağışı ile beyaza bürünürken, şehrin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı ana arterlerde yapılan çalışmalar sayesinde herhangi bir soruna neden olmazken, Çankaya ilçesinin ara sokaklarında vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Bazı sokaklarda ağaçlar yıkılırken, kar bazı noktalarda ise trafik kazalarına ve kaymalara sebep oldu.