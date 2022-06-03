Başkent Millet Bahçesi, konserler ve çocuk şenliklerine ev sahipliği yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası’nı 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde 4-5 Haziran tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi’nde ücretsiz konserler ile Çevre ve Çocuk Şenlikleri düzenlenecek. Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiler ortakevimiz.com adresinde yer alıyor.

Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin içinde bulunduğu hafta, Türkiye’de artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacak.

Bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası’nı 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlayan Bakanlık, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenleyeceği konserlerle “sağlıklı çevre yaşamı” konusunda farkındalık oluşturacak.

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek konser etkinlikleri 4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak ve saat 20.00’ye kadar devam edecek. Etkinlik çerçevesinde sırasıyla Ömer Faruk Bostan, Resul Dindar ve Soner Sarıkabadayı sahne alacak.

5 Haziran Pazar günü ise konserler 19.00’da başlayacak ve saat 22.00’ye kadar sürecek. Pazar günü Başkent Millet Bahçesi’nde 80’ler dizisi oyuncuları, Eypio ve Derya Uluğ sırayla sahne alacak.

Türkiye Çevre Haftası’nda Başkent Millet Bahçesi ayrıca Çevre ve Çocuk Şenliğine de ev sahipliği yapacak. 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü 12.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlikte çocuklara çevre bilincinin birbirinden eğlenceli etkinliklerle kazandırılması hedefleniyor.