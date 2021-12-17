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Başkent beyaza büründü
Başkent’te akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Çevre 17.12.2021, 14:34
Başkent’te akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Ankara’da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ara ara etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.