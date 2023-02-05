Başkent beyaz örtüye teslim oldu

Başkentte kar yağışının etkili olması ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Güneşin doğması ile beraber Ankaralılar sokağa çıktı.

Ankara’da etkili olan kar yağışı kentin simge yerlerini beyaza bürüdü. Yağış sonrası güneşin kendisini göstermesi ile birçok başkentli sokağın keyfini çıkardı. Başkentin simge yerlerinden olan Botanik Parkı ve Kuğulu Park’a Ankaralılar yürüyüşe çıktı.

Öte yandan, büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana arter, ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam etti.

“Ankara çok güzel bir hale bürünmüş”

Bu sene kar yağışına hasret kaldıklarını belirten Aleyna Sever, “Ankara’da öğrenciyim. Uzun zamandan beri Ankara’da kar yağmıyordu ben de memleketimdeydim ilk defa bugün geldim. Edirneliyim, Edirne’de hiç kar yağmıyor. Şu an Ankara çok güzel bir hale bürünmüş, her yer bembeyaz tüm insanlar çok mutlu görünüyor. Bir kere daha görmüştüm o zaman da böyle çok güzeldi ama şimdi ayrı bir anlamlı çünkü ikinci defa yağıyor Ankara’ya kar ve insanlar çok özlemişti. Ben de çok özlemiştim. Ankara’nın karlı halini seviyor insanlar o yüzden çok güzel. Üşüyorlardır, ben kuğular için çok üzüldüm ama mutlu gibi görünüyorlar. Umarım herkes karın keyfini çıkarır” ifadelerine yer verdi.

Kar yağışı sonrası Kuğulu Park’ı ilk defa ziyaret ettiğini aktaran Nuh Hocaoğlu ise, “Ankara’da kar yağarken çok bulundum ama Kuğulu Park’a ilk defa geldim ve bu muhteşem manzara karşısında yürümek gerçekten ayrı bir keyif. Kız arkadaşımla geldik yürüyüş yapıyoruz, kar manzarasının tadını çıkarıyoruz. Ben Ankara’yı ilk defa bu kadar kurak bir dönemde gördüm kar yağdığı iyi oldu gerçekten çünkü barajlar olsun su sıkıntısı çekmek olsun bunlar önemli sorunlardı. Kar yağdığı için bu sorunların önüne geçtiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.