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Başkan Yılmaz: ’Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok’

Balıkesir’de art arda 2 depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı deprem için açıklamalarda bulundu.

Çevre 04.06.2022, 02:44
Başkan Yılmaz: ’Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok’

Balıkesir’de art arda 2 depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı deprem için açıklamalarda bulundu.

Başkan Yücel Yılmaz, ’Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok. Tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin’ dedi.

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