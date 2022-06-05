Başkan Tanır, gönüllülerle birlikte çöp topladı

Bursa’nın Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kırsal Soğuksu Mahallesi’nde gönüllülerle birlikte piknik alanında çöp topladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Bursa merkez ve ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler arasında Kestel ilçesi de bulunurken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Soğuksu köyünde gençler, gönüllüler ve STK’larla birlikte kahvaltılı programda bir araya geldi. Etkinliğe AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir de katıldı. Kahvaltı sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin açıklamada bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bu tarz günler farkındalık oluşturma adına tespit edilmiş günler. Başta tüm insanlık olmak üzere biz yerel yönetimler, yılın 365 günü tabiri caizse bu çevre konusunda görevimizi ifa etmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Şuan ki bu güzel dünyamızı gelecek nesillere daha iyi şartlarda devretmek. Amacımız gayemiz bu. Kaçak yapılaşma başta olmak üzere çevre kirliliği, sanayi atıkları ve bacalardan çıkan kirlilik üreten dumanlar tüm genel manada baktığınız zaman insanoğlunun daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güzel bir dünyada yaşamasının önünde engel gibi gözüküyor. Bu açıdan biz yerel yönetimlerin üzerine düşen ekstra görevler var. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha yaşanabilir bir Kestel için hep birlikte Kestelli hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşları, gençlerimizle doğamıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Tanır, "Seçim beyannamemizde belirttiğimiz Kozluören bölgemizde yaklaşık 70 adet hobi bahçemizi özellikle Kestelli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Sayısını arttırmak suretiyle özellikle ilçede yaşayan hemşehrilerimizin hizmetine sayısını artırarak bu tarz hobi bahçelerini hizmete sunacağız. Tabiatın tahribatı, çevre kirliliği hepsi aslında birlikte düşünülmesi birlikte hareket edilmesi gereken konular. Bu hobi bahçelerini bu açıdan özellikle önemsiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi çevreye, doğaya sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte, Kestel Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin kendi elleriyle geri dönüşümle kazandırdıkları ürünler de yerini aldı.

Konuşma sonrasında Başkan Tanır, çevre kirliliğine dikkat çekmek için gençlerle birlikte bir kamyonet çöp topladı.