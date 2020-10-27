Başkan Sandıkçı’ya Sıfır Atık ödülü
CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, ATO CONGRESİUM’DA DÜZENLENEN "SIFIR ATIK VE BELEDİYELER KONGRE VE ÖDÜL TÖRENİ"NE KATILDI.
Samsun Canik Belediyesi, "Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Projesi" yarışmasında ödüle layık görüldü.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ATO Congresium’da düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen törende Canik Belediyesi "Belediyeler için Sıfır Atık Fikir Projesi" yarışmasında ödüle layık görüldü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve çok sayıda davetlinin katıldığı özel programda ödülünü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in elinden alan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Böylesi anlamlı bir programda ödüle layık görülmemiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık’ çalışmaları kapsamında projelendirdiğimiz ‘Sıfır Atık Köyü’ projemizle sadece atıklarımızı yönetmeyi değil, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretim yapılmasını da amaçlıyoruz. ‘Çevreyi korumak bir seçenek değil zarurettir’ anlayışı ile Sıfır Atık ve çevre duyarlılığı konusunda adımlar atıyoruz. Özellikle çocuklarımızın çevre bilincine sahip olması için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yaygınlaştıracağız. Bizleri ödüle layık gören Emine Erdoğan Hanımefendi’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum" dedi.
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