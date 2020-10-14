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Başkan Özkan’dan çevre temizliği

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN, ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI.

Çevre 14.10.2020, 14:13
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Başkan Özkan’dan çevre temizliği

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çevre temizliği yaptı.

Sabahın erken saatlerinde ekipleriyle Sanayi Kavşağı’ndan geçtiği esnâda etrafa atılmış çöpleri gören Başkan Ali Özkan, aracını hemen durdurarak, çevre kirliliğine sebep olan çöplerin toplanmasını sağladı. Kavşaktaki yeşil alana atılan çok sayıda pet şişenin ve çöplerin ekiplerce toplanmasına destek veren Ali Özkan, "Bütün vatandaşlarımızı çevre konusunda hassas olmaya dâvet ediyorum. Temiz olmanın ilk şartı çevreyi kirletmemektir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor” dedi.

Öte yandan, Başkan Özkan’ın çöplerin toplanmasına verdiği desteğin ardından Karacabey Belediyesi’nin çevre denetim timleri bölgeyi tamamen temiz hâle getirdi.

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