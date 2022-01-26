Başkan Oğuz’dan TIR şoförlerine yemek ve çorba ikramı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara-İstanbul TEM Otoyolu’nun Akıncı gişelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bekleyen TIR şoförlerine sıcak yemek ve çorba ikramında bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, TEM Otoyolu Akıncı gişelerinde beklemek zorunda kalan TIR şoförlerini yalnız bırakmadı. Başkan Oğuz, Türkiye’nin farklı noktalarına taşıma hizmeti veren TIR şoförlerini ziyaret etti. Başkan Oğuz burada hal hatır sorduğu şoförlere sıcak yemek, çorba ve çay ikramında bulundu. Oğuz ayrıca, herhangi bir olumsuzluk yaşamaları ya da ihtiyaç duymaları halinde aramaları için şoförlere kendi cep telefonu numarasını da verdi. Başkan Oğuz, tüm şoför esnaflarına kazasız belasız hayırlı yolculuklar diledi. TIR şoförleri de, dondurucu soğukta yaptığı bu sıcacık ikramlar için Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

“Sıcak bir ikramda bulunduk”

Başkan Oğuz, Kahramankazan’ın başta İstanbul-Ankara olmak üzere birçok ili birbirine bağlayan kesişme noktasında yer aldığını belirterek, “Yaşanan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle burada bekleyen TIR şoförü kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak sıcak bir ikramda bulunduk. Ekmeklerini direksiyon başında kazanan ve ömrünü yollarda geçiren bu kardeşlerimize hal hatır sorduk, yolların durumu hakkında konuştuk. Bu zor hava şartlarında yollarda olan tüm vatandaşlarımız ve şoför esnafımız için her zaman görevimizin başındayız. Yollarda olan tüm şoför esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum” diye konuştu.