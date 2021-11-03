Başkan Kartoğlu’ndan engelli çocuk ve gençlere müjde

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, engelli çocuk ve gençler için düzenlenen motivasyon programına katıldı. Başakşehir’de tüm engellerin kalktığını belirten Başkan Kartoğlu, “Engelli çocuk ve gençlerimiz için Kayaşehir’de harika bir merkez yapıyoruz. Birkaç ay içerisinde açılışını yapmış olacağız” dedi.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde özel eğitim alan engelli çocuk ve gençler için farkındalık projesi başlattı. Engelli çocuk ve gençlerin toplum içerisindeki sosyalleşme oranını artırmayı hedefleyen motivasyon programının ilki Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, bu anlamlı programda engelli çocuk ve gençleri yalnız bırakmadı.

“Her zaman yanınızdayız”

Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında hayata geçirilen motivasyon programında sihirbaz, kukla ve Başakgiller sahne aldı. Özel günde engelli çocuk ve gençlerle bir araya gelen Başkan Kartoğlu, “Mutluluğun şehri Başakşehir’imizin nadide köşelerinden biri olan Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda harika bir program gerçekleştirdik. Başakşehir Belediyesi olarak sadece program yapmakla yetinmiyoruz. Engelli komşularımızın her zaman yanlarında yer alıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Engelli merkezimizi açıyoruz”

Engelli çocuk ve gençleri için Kayaşehir’de çok amaçlı bir merkez yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Merkezimizi birkaç ay içerisinde açmış olacağız. Hem eğlenecek hem de birçok etkinliği yapma fırsatımız olacak. Engelli merkezimizin önünde büyük bir meydanda bulunacak. İçerisinde bir kafe olacak ve bu kafede yine engelli gençlerimiz çalışacak. Yeni yaşam alanımız olacak olan merkezimizi Başakşehirlilerin kullanımına açmak için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.