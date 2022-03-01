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Başkan Demirtaş: "Geleceğimiz çöpe gitmesin"

Dünyada doğal kaynakların hızla tükendiğini, bu nedenle var olan kaynakların çok daha dikkatli kullanılması gerekliliğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geleceğimiz çöpe gitmesin" dedi.

Çevre 01.03.2022, 14:37
Başkan Demirtaş: "Geleceğimiz çöpe gitmesin"

Dünyada doğal kaynakların hızla tükendiğini, bu nedenle var olan kaynakların çok daha dikkatli kullanılması gerekliliğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geleceğimiz çöpe gitmesin" dedi.

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, "Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması" projesi kapsamında lise öğrencilerine ’Geri Dönüşüm Semineri’ gerçekleştirdi. Seminerde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Süleyman Tanrıseven, öğrencilere çevreyi korumada geri dönüşümün önemi ve doğa sevgisini anlattı.

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün organizesiyle, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Geri Dönüşüm-Sıfır Atık Semineri’ gerçekleştirdi. ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Süleyman Tanrıseven tarafından verilen eğitime öğrencilerinin yanı sıra, öğretmenler ve okul idarecileri de katıldı.

"Geri dönüşüm geleceğe yapılan en iyi yatırımdır"

Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılması konularında öğrencilerin bilinçlendirilmesinin amaçlandığı seminerde, çevreyi kirletmeden, geri dönüşüm ürünlerini toplamak, ayırmak ve yeniden kullanıma kazandırmanın yolları ve bunun sonucundaki kazanımlar anlatıldı. Doğal kaynakların hızla tükendiği dünyada, var olan kaynakların özenle kullanılmasının yollarının da aktarıldığı seminerde geri dönüşümün gençlerin kendi gelecekleri adına yapacakları en önemli yatırım olduğu hatırlatıldı. Geleceğin çevreci liseli gençlerin geri dönüşüme verecekleri değerle kendi geleceklerini ve gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacaklarını kendilerinin belirleyeceğini hatırlattı.

"Okullarda ödüllü atık yarışması düzenleyeceğiz"

Her gün tonlarca atığın çöpe gittiğini öğrencilere hatırlatan Tanrıseven, ”Atık miktarını azaltmak, onların geri dönüşümünü sağlamak ve ’Sıfır Atık’ projesine belediyelere sizlere önemli görevler düşüyor. İlkadım Belediyesi olarak atık bilincini yaygınlaştırmak ve doğayı korumak adına ilçe genelindeki okullarımızda ödüllü atık toplama yarışması düzenleyeceğiz. Bu yarışma ile amacımız, okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmek ve böylelikle bölgenin ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmasını sağlamaktır. Aslında yarışmada verilen ödüller öğrencilerimizi teşvik amaçlıdır. Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

“Gençlerimizi bilgilendirmek adına en uygun çalışma bu eğitimler”

Dünyada doğal kaynakların hızla tükendiğini, bu nedenle var olan kaynakların çok daha dikkatli kullanılması gerektiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Atıkların geri dönüştürülmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Atıkların geri kazanımı ile doğal kaynakları korurken ve enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda çevre kirliliğinin de önüne geçilmekte ve bu şekilde gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya sunulmaktadır. İşte bu denli önemli bir konuda gençleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla okullarda ‘Geri Dönüşüm Eğitimleri’ organize ediyoruz. ‘Geleceğimiz Çöpe Gitmesin’ sloganımızın ruhuna en uygun çalışmada çocuklarımıza verdiğimiz bu eğitim. Eğitimlerde, atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmasının yolları ve yöntemleri uygulamalarla anlatılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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