banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Başkan Demir: “Projelerimizle 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldıracağız”

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, akıllı şehir uygulamaları, elektrikli otobüs projesi ve diğer çalışmalarla yıllık 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldırmış olacaklarını ifade etti.

Çevre 31.03.2022, 12:58
Başkan Demir: “Projelerimizle 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldıracağız”

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, akıllı şehir uygulamaları, elektrikli otobüs projesi ve diğer çalışmalarla yıllık 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldırmış olacaklarını ifade etti.

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ‘EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’na Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Ankara’da ATO Cogresium’da gerçekleştirilen zirvede iklim değişikliği ve etkilerine dikkati çeken video gösterimi yapıldı. Ardından konuya ilişkin çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirildi.

Programda Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Demir, burada yaptığı konuşmada kentte hayata geçirilen projelerin ilerleyen süreçte karbon salınımının azaltılmasına nasıl katkı sağlayacağını anlattı.

Samsun’un Çukurova’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük üretim havzası olduğuna vurgu yapan Başkan Demir, “Türkiye’yi besleyecek çok kaliteli topraklara sahibiz. Bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Özellikle tarım topraklarının korunması, rehabilite edilmesi ve üretime kazandırılması noktasında gayret gösteriyoruz” dedi.

Trafik ve otopark gibi problemlerin karbon salınımına çok ciddi yük getirdiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

“Bizim elektrik enerji sarfiyatımız yıllık 200 milyon lira. Su temininden tutun, arıtmasından tahliyesine kadar. Bu, belediye işletmeciliği görevlerini yerine getirirken çok ciddi bir enerji tüketiyor demektir. Biz topyekun bir çalışma yaptık. Bunlarla ilgili bütün çözüm alanlarını, problemlerini çözmek için yola çıktık. Üniversitelerimizin çok yetkin kurumları, heyetlerle beraber özellikle trafik ve otopark problemleri, kentsel dönüşüm enerji tüketimi, enerji verimliliği, toplu ulaşım gibi alanlara bir mastır plan hazırladık. Bunun sadece tespit, hazırlık, istatistik oluşturma ve veri oluşturma aşaması 1 ay sürdü. Teknik bir ekiple belediye kadrolarımızla bunları bir plana dönüştürdük. Bu plan çerçevesini Samsun’un bütün otopark problemlerini sistematik bir şekilde çözüyoruz. Önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde neredeyse tamamen sıfırlıyoruz. Otoparkla karbon salınımının ne alakası var diyeceksiniz. Otopark problemlerinin yoğun olduğu yerlerde çok ciddi karbon salınımının olduğunu görürsünüz.”

Yapay zeka devreye girmeden yüzde 52 rahatlama

Ana ulaşım arterlerinde trafik akışını hızlandırmak için bir çalışma ortaya koyduklarını da kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Birçok arayıştan sonra ASELSAN ile birlikte çalıştık. Akıllı şehir uygulamalarını en kapsamlı, en geniş, en alt açılımlarıyla birlikte hayata geçirmeye başladık. Projenin şu anda gerçekleşme oranı yüzde 40 civarında. Daha şu anda yazılım sistemi yapay zeka devreye girmemişken bizim simülasyonlarda yüzde 52 rahatlama görünüyor” diye konuştu.

Başkan Demir, toplu taşımada çok ciddi anlamda bir optimizasyon yaptıklarını da ifade ederek,

“Fosil yakıt bugün karbon salınımı en yüksek, işletme maliyeti de en yüksek bir sistem. Raylı sistemimiz var onunla ilgili rehabilitasyona gittik ve yaptığımız çalışma, araştırma neticesinde ASELSAN’ın da katkılarıyla Türkiye’de ilk kez hızlı şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüsleri inşallah mayıs ve haziran aylarında devreye alıyoruz. Karbon salınımı noktasında Akıllı Şehir Trafik Güvenliği ve diğer uygulamalarımız ile birlikte ki elektrikli otobüslerde dahil yılda 200 bin ton karbon salınımını ortadan kaldırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19