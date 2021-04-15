Başkan Arda ’İzmir’in Çernobili’ne karşı eylem başlatıyor

’İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’nde gömülen nükleer atıkların temizlenmesi için çağrılar sürerken, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda atıkların bulunduğu alanda 30 Nisan Cuma gününden itibaren her cuma duran adam eylemi yapacağını açıkladı.

Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’nde ’İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen eski kurşun fabrikasının bulunduğu alandaki atıkların temizlenmemesine yönelik tepkiler sürüyor. Öncelikle alanın kamulaştırılıp, atıkların temizlenmesinin ardından nükleer temalı bir park yapılması için bakanlığa çağrı yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sorunun çözümü için eylem başlatma kararı aldı. Bu konuya dikkat çekmek ve alanın temizlenmesini sağlamak adına Belediye Başkanı Arda, 30 Nisan Cuma günü büyük bir kampanya başlatarak, her hafta cuma günü saat 11.00’de atıkların bulunduğu yerde 10 dakikalık duran adam eylemi gerçekleştirecek. Her hafta bir milletvekili ve bir belediye başkanının yanı sıra, benzer çevre sorunlarıyla boğuşan kentlerin temsilcileri de dayanışmayı artırmak adına özel olarak eyleme davet edilecek. Ayrıca İzmir’deki ve Türkiye’deki çevre örgütleri, odalar ve Gaziemirliler de eylemde en ön sırada yer alacak.

Sorunun çözümü için harekete geçen Başkan Halil Arda, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Gaziemir Çevre Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformunun yöneticileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu ve onlardan destek istedi.

"Ölçümlerde radyasyon miktarı normal değerin 219 katı çıkmıştı"

Başkan Halil Arda, “Tesisin 70 dönümlük bahçesinde tonlarca nükleer atık tespit edilmişti. Ölçümlerde radyasyon miktarı normal değerin 219 katı çıkmıştı. Uzmanlar tehlikeli atıkların toprak, hava, suya karışarak insanların sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Bu atıkların olduğu alan ’İzmir’in Çernobil’i olarak anılıyor. İlçemizdeki eski kurşun fabrikasının yerleşkesinde bulunan sadece nükleer santrallerde açığa çıkan uranyumun ayrışması sonucu oluşan europium 152-154 izotoplar, tüm İzmir’i tehdit etmeye devam ediyor. Bu atıklar 14 yılda bugüne kadar bir türlü bertaraf edilemedi. Yer altındaki atıklardan için için dumanlar çıkıyor ve çok ağır bir koku yayılıyor. Bölgede yaşayanlar başta olmak üzere tüm İzmir büyük bir risk altında” dedi.