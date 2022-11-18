Başkan Allahverdi: “5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı yaptık”

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehir genelindeki sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapılmaya başlandı.

Artan kuduz vakaları nedeniyle çalışmalarını üst seviyeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, il merkezi ve ilçelerde sokak hayvanlarına yönelik aşılama çalışması başlattı. İlçelere giden ekipler, kontrollü şekilde köpekleri yakalayarak kuduz aşısı yapıyor. Aşısı yapılan köpekler, tekrar bulundukları alana bırakılıyor.

Köpeklere ayrıca zonnoz, iç ve dış parazit aşıları da yapılıyor. Çalışma ile birlikte il genelindeki 5 bin köpeğe kuduz aşısı yapılırken; yaralı, bitkin ve hasta durumdaki sokak hayvanları da merkeze getirilerek tedavi ediliyor.

Bugüne kadar yapılan kontrollerde il genelinde kuduz vakası ile karşılaşmadıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak aşılama çalışmalarını yıl boyunca rutin olarak sürdürüyoruz. Yine merkezimizde sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, mikroçip, küpe, cerrahi operasyonlar yapılıyor. Artan kuduz vakalarıyla birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Şimdiye kadar 5 bin sokak köpeğine kuduz aşısı yaptık. Aşılama çalışmamız sıkı bir şekilde devam ediyor” dedi.