Başkale’de kar en çok çocukları sevindirdi

Van’ın Başkale ilçesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, çocuklar kaymanın ve kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Başkale’ye mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, karla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Kar özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler ve çocukları sevindirdi.

İlçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirten Yılmaz İner, "Kar biraz erken geldi. Dün havalar çok sıcaktı, bugün ise her taraf kar altında. Şimdi çiftçilerimizin yüzü güldü. İnşallah milletimiz için hayırlı olur" dedi.

Çocuklar ise kaymanın ve kartopu oynamanın keyfini çıkardı.