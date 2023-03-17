Başkale’de 5 metreyi bulan karda zorlu yol açma çalışması

Van’ın Başkale ilçesinde metrelerce karın bulunduğu kırsal mahallelerde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından 2 bin 400 rakımlı kırsal bölgelerde kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yolları, yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Başkale’ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu Yukarı Dallı Mahallesi ve Doyum mezrası yolu, zorlu coğrafyaya rağmen yürütülen çalışmalar sonucu açıldı.

Yukarı Dallı Mahalle Muhtarı Abdülkerim Yeşilağaç, karla mücadele ekiplerinin çalıştığını belirterek, "Yaklaşık 5 metre karı temizleyerek hizmet ediyorlar. Zorlu kış şartlarından dolayı yolumuz uzun süredir kapalıydı. Bazı bölgelerde çığ tehlikesi de vardı. Çok şükür sağ salim yolumuz açıldı. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.