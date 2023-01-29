Başkale kar altında

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Başkale’de beklenen kar yağışı, bu sabah başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı 6 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma kapanan mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Güne karla uyanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önünü temizledi. İlçede esnaflık yapan Hacı İbrahim Aydın, son yıllarda artık karın yağmadığını söyleyerek, "Eskide 1,5 metre kar yağardı. Damları temizlerdik. Yağış da olmazsa ekinler boşa gider, kuraklık olur ve su olmaz" dedi.