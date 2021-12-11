Başıboş köpekler için kurulan tuzak kafesinden tilki çıktı

Karabük’te yiyecek aramak için araziye gelen tilki, başıboş gezen köpekleri yakalamak için kullanılan tuzak kafesine yakalandı.

Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevi ekipleri, Belen Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların şikayetleri sonrası başıboş gezen köpekler için tuzak kafes yöntemini faaliyete geçirdi. Bu yöntem ile zarar vermeden yakalanan köpekler Hayvan Bakımevine götürülürken, bugün kafesin başına gelen ekipler şaşkınlık yaşadı. Yiyecek aramak için araziye gelen tilki girdiği kafesin için mahsur kaldığını gören ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.