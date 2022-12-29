Başıboş köpekler bahçeye girdi, 37 tavuğu telef etti

Bingöl’de başıboş köpekler girdikleri bahçede bulunan 50 tavuktan 37’sini telef etti. Köpekler yakalanarak geçici hayvan barınağına götürüldü.

Olay, merkeze bağlı Çeltiksuyu köyü mevkiinde yaşandı. Dün bahçesine giden bir vatandaş, tavuklarının telef olduğunu gördü. Bahçeyi kontrol eden vatandaş, konteyner içinde iki köpeğin olduğunu gördü. Başıboş köpeklerin 50 tavuktan 37’sini telef ettiğini belirten vatandaş, durumu Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’na bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, köpekleri yakalayıp barınağa götürdü.