Başakşehir’de vektörlere geçit yok

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, son teknoloji ürünü ekipmanlarla Başakşehirlilerin sağlık ve huzuru için görev yapıyor.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bağlı ilaçlama birimi ekipleri, Başakşehirlileri haşerat ve vektörlerden korumak için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler dere, kanalizasyon, park ve bahçeler, su kanalları ve rögarlar başta olmak üzere Başakşehir’in her bölgesini kontrol altında tutuyor.

Kontrol edilmedik nokta bırakılmıyor

İlçe genelinde son teknoloji ürünü ekipmanlarla ilaçlama yapan ekipler, çalışmalarında insan ve çevre sağlığına hiçbir zararı olmayan ürünleri kullanıyor. Çevre sağlığının korunması için Başakşehir’in dört bir yanında çalışma yaptıklarını ifade eden İlaçlama Birimi Sorumlusu Eyüp Şaş, “Ekiplerimiz gün içerisinde ya da daha öncesinde tespitini yaptığımız ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden kayıt altına aldığımız sivrisinek üreme alanlarındaki günlük görevlerini yerine getiriyor. Ayrıca Başakşehirlilerden gelen talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Alınan taleplerin ardından saha içerisindeki gelişmelere bakılarak ilaç uygulaması, fiziki çalışma veya biyolojik mücadele seçeneklerinden hangisine ihtiyaç duyulduğunu tespit ediliyor. Arazi yapısı dikkate alınarak gerekli ilaçlama çalışmaları yapılıyor” ifadesini kullandı.