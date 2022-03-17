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Başakşehir’de 120 bin öğrenciye aynı anda sıfır atık eğitimi

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye ve Avrupa’ya örnek olduğu “Sıfır Atık” projesi kapsamında bir rekora imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen çalışmayla Başakşehir genelindeki tüm okullarda aynı anda 120 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi. Etkinlikte Başakşehirli öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması’nın başvuruları da başlatıldı.

Çevre 17.03.2022, 16:25
Başakşehir’de 120 bin öğrenciye aynı anda sıfır atık eğitimi

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye ve Avrupa’ya örnek olduğu “Sıfır Atık” projesi kapsamında bir rekora imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen çalışmayla Başakşehir genelindeki tüm okullarda aynı anda 120 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi. Etkinlikte Başakşehirli öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması’nın başvuruları da başlatıldı.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye ve Avrupa’ya örnek olduğu “Sıfır Atık” projesinde bir ilke daha imza attı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sıfır atık eğitim videosu, ilçe genelindeki 119 bin 756 öğrenciye eş zamanlı olarak izletildi. Videonun ardından sınıf öğretmenleri ve Başakşehir Belediyesi’nin personelleri, öğrencilere sıfır atık konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Başakşehir’in geri dönüşümde buluş yapanlar yarışacak

Etkinlikte ayrıca Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması’nın başvuruları başlatıldı. 4 kategoride yapılacak yarışma ile hem okullardan çıkan atıkların geri dönüşüme kazandırılması hem de Başakşehirli öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Anaokulu öğrencileri kıyafet ve aksesuar tasarlayacak

Yarışmanın geri dönüşüm buluş yapanlar kategorisine anaokulu öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet veya aksesuar tasarımları, ilkokul öğrencileri ise geri dönüşüm malzemelerinden ürün veya oyuncak tasarımlarıyla katılım sağlayacak. Ortaokul öğrencilerinin elektronik, plastik ve metal atıklardan sanatsal ürün veya geri dönüşümden günlük kullanılabilir malzemelerle yer alacağı yarışmada, lise öğrencileri ise kullanılabilir sanatsal dekor malzemesi veya eşya tasarımıyla geri dönüşüme dikkat çekmeye çalışacak.

Başakşehir’de geri dönüşüm ‘en’leri

Geri dönüşüm ‘en’leri kategorisinde; ilkokul öğrencileri, iklim değişikliği ve sıfır atık konulu resim çalışmaları, ortaokul öğrencileri, iklim değişikliği ve sıfır atık konulu slogan ve kompozisyon çalışmaları, lise öğrencileri ise iklim değişikliği ve sıfır atık temalı resim, karikatür ve fotoğraflarıyla yarışacak.

Yarışmanın ileri geri dönüşüm kategorisinde ortaokul ve lise öğrencileri yer alacak. Ortaokul öğrencileri kullanılabilir sanatsal dekor malzemesi ve ya eşya tasarımı, lise öğrencileri kullanılabilir sanatsal dekor malzemesi veya eşya tasarımlarıyla yarışacak. Atık toplama kategorisinde öğrencilerin günlük atık malzeme miktarı baz alınacak.

Son başvuru tarihi 20 Mayıs

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, Başakşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden 20 Mayıs’a kadar başvura yapabilecek. Yarışma dereceye girecek öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

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