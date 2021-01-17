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Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı
Başakşehir’de sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Çevre 17.01.2021, 10:28
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Başakşehir’de sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından beklenen kar dün etkisini göstermişti. İstanbul’un farklı noktalarında kar yağışının etkisini gösterdiği yerlerden birisi de Başakşehir oldu. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Parklar ve caddeler beyaza bürünürken, kısıtlama nedeniyle sokaklarda kimsenin olmadığı görüldü.
1°
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|17
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|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
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|20
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|17
|19
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|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
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|18. Eskişehirspor
|17
|3
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|O
|P
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|17
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|2. Leicester City
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|17
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|30
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|18
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|18
|23
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|22
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|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
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|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
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|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
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|17
|21
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|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
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|19
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|18
|18
|17. Real Valladolid
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|18
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|16
|16
|19. Osasuna
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|15
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|18
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