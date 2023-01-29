Bartın’ın yüksek kesimlerine kar yağışı başladı

Bartın’ın Ulus ilçesindeki Soğucaksu mevkiine kar yağısı başladı.

Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu mevkisinde yeni yılın ilk kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışıyla birlikte oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kış lastiği olmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Kış mevsimi ortasına sarkan kar yağışı sevinçle karşılandı. Köy sakinlerinden Alaattin Uzun "Bugün tarımsal kuraklığının dostu sevgilisi beyaz çarşafımız bugün yağmaktadır. İnşallah bu sene tarımsal kuraklığı çekmeyeceğiz" dedi.