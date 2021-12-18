Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Bartın’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Bartın’ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu karayolu üzerindeki Soğucak Geçidi’nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Çevre 18.12.2021, 10:57
Bartın’ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu karayolu üzerindeki Soğucak Geçidi’nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekiplerince kar yağışının yoğun olduğu Soğucak Geçidi güzergahında yol açma çalışmaları başlatıldı. 24 saat boyunca devam eden çalışmalarla birlikte yol güzergahının ulaşıma açık kalması sağlandı.
Öte yandan kar yağışı ile birlikte bölgede oluşan eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi.