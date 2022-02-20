Bartın’da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

Bartın’da etkili olan yağışların ardından birçok bölgede toprak kayması ve heyelanlar meydana gelirken, yollarda ise yarıklar oluştu.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi ile Akörensöküler ve Ceyyüpler köylerinin ulaşımlarını sağlayan yollara yağmurla birlikte eriyen kar suları sonucu yumuşayan toprak sonrası heyelanlar meydana geldi. Büyük yarıkların oluştuğu yollarda yaşanan toprak kaymaları sonucu sürücüler de oldukça zorlanıyor. Bazı bölgelerde yaşanan heyelan nedeniyle evler de tehlike altında.

Yolların patates tarlasına döndüğünü belirten Recep Özer, “Biraz daha yağmur yağsa gidecek yol kalmayacak. Bizi oldukça zorluyor. Hatta gece yarısı son anda fark ettim, az daha uçuruma yuvarlanıyorduk” dedi.