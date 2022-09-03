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Bartın’da yağış sonrası sel meydana geldi
Bartın’ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yağış sonrası sel oluştu, bazı iş yeri, ev ve ahırları su bastı.
Çevre 03.09.2022, 17:44
Bartın’ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yağış sonrası sel oluştu, bazı iş yeri, ev ve ahırları su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın’ın Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde yaka selleri ve taşkınlar meydana geldi. Bartın-Karabük yolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam ediyor.
Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
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