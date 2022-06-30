Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz, Rusya’nın kazanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Putin NATO’yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO
Bartın’da tekstil fabrikası sular altında kaldı
Bartın’da Kozcağız Çayı’nın taşması sonucu Kutlubey Demirci Köyünde faaliyet gösteren tekstil fabrikası sular altında kaldı. Fabrikadaki zararın milyonlarca TL olduğu ifade edildi.
Çevre 30.06.2022, 16:03
Bartın’da Kozcağız Çayı’nın taşması sonucu Kutlubey Demirci Köyünde faaliyet gösteren tekstil fabrikası sular altında kaldı. Fabrikadaki zararın milyonlarca TL olduğu ifade edildi.
Bartın’ın Kutlubey Demirci köyünde yer alan tekstil fabrikası Kozcağız çayının taşması sonucu sular altında kaldı. 20 dönüm kapalı alanda kot üretimi yapan ve 650 kişinin çalıştığı fabrikada sular 3 metre kadar yükseldi.
Fabrikanın idari binaları ve üretim sahasını basan taşkın suları nedeniyle makine ve tekstil ürünleri büyük zarar gördü.
Fabrikadaki zararın milyonlarca TL olduğu ifade edilirken iş makinelerinin de destek verdiği fabrika içi ve çevresinde temizlik çalışmaları başlatıldı.