Bartın’da sular çekildi, geriye çamuru kaldı

Bartın’da sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar sonucu su taşkınlarının yaşandığı Bartın Irmağında su seviyesi çekilmeye başlarken, barajlardaki tam doluluk sonucu kapaklar açıldı.

Bartın’da etkili olan kar yağışlarının ardından kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nın farklı noktalarında dün taşkınlara neden oldu.

Irmak seviyesinin yükselmesinin ardından Çağlayan Mesire Alanında yol ve büfeler su altına kaldı. Tekne turlarının düzenlendiği iskeleler sulara gömüldü. Irmak kıyısındaki yürüyüş yolları da taşkın nedeniyle kapanmış, Yalı mevkiindeki tarihi İskele üzerindeki heykeller de sular altında kalmıştı. Sabah saatleri itibari ile suların çekilmesiyle birlikte taşkınların yaşandığı bölgede ise geriye suların getirdiği çamurlar kaldı.

“Barajlardan tahliye yapılmaya başlandı”

Öte yandan Bartın Valiliği tarafından kentte yağışların devam edeceğinin beklendiği ve tam doluluk seviyesine ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılacağı duyurularak uyarıda bulunulmuştu.

Yağmur yağışı ile birlikte eriyen karların sonucu yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kirazlıkköprü, Kozcağız ve Kışla Sel Kapanı barajlarının kapakları da açılarak kontrollü bir şekilde su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Aralıklarla yağışların devam ettiği Bartın’da vatandaşların dere yataklarında ani su yükselmelerine karşı duyarlı ve tedbirli olarak yaklaşmamaları noktasında da uyarılar yapıldı.