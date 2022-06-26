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Bartın’da selden zemini zarar gören ev tahliye edildi

Bartın’da kuvvetli yağış sonrası bazı evlerin zeminleri zarar gördü. Epçiler köyünde bir ev tahliye edilirken, beş evde inceleme sürüyor.

Çevre 26.06.2022, 11:13
Bartın’da selden zemini zarar gören ev tahliye edildi

Bartın’da kuvvetli yağış sonrası bazı evlerin zeminleri zarar gördü. Epçiler köyünde bir ev tahliye edilirken, beş evde inceleme sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz’de çok kuvvetli yağış uyarısının ardından bazı ırmaklardaki su seviyesi yükselirken, dereler taştı. Şiddetli yağışta yollar sular altında kalırken, Epçiler köyünde de dere kenarında bulunan bazı evlerin zeminleri zarar gördü. Ekipler köyde incelemelerde bulundu. Dere yatağının taşması sonucu altı oyulan bir ev tahliye edilirken, beş evde incelemeler sürüyor. Evlerin yakınından geçen derenin ise çamur, taş ve moloz yığınlarıyla dolduğu görüldü.

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